Novo protesto dos cientistas contra a precariedade marcado para 23 de Outubro

Organizações sindicais e associações científicas reuniram-se esta quinta-feira para convocar uma manifestação nacional no final deste mês. Precariedade e financiamento continuam no centro do protesto.

Os cientistas portugueses vão voltar a protestar contra a precariedade laboral e o subfinanciamento da ciência no final deste mês. Os sindicatos e associações científicas convocaram um protesto nacional para Lisboa a 23 de Outubro, com uma marcha entre o Ministério da Educação, Ciência e Inovação e a Assembleia da República, com o protesto a passar também pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, durante o percurso. A concentração está marcada para as 14h30 junto do Ministério da Educação, Ciência e Inovação.