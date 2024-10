Vídeo. O momento que marcou o debate dos candidatos a "vice" dos EUA

Em Nova Iorque, em directo para a CBS, Vance e Walz conversaram amenamente sobre a situação internacional, a economia, a imigração, a saúde, o aborto, a imigração, os cuidados infantis ou o controlo das armas, admitindo diversas vezes que concordavam um com o outro. O grande momento de demarcação surgiu só no final dos 90 minutos de debate, quando as moderadoras Norah O’Donnell e Margaret Brennan questionaram os candidatos sobre o estado da democracia norte-americana.

