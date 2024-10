Três mortos em tiroteio em Lisboa numa barbearia na zona da Penha de França

Três pessoas morreram esta quarta-feira na sequência de um tiroteio que ocorreu em Lisboa, tendo os suspeitos dos disparos fugido em direcção à estação de Santa Apolónia, disse à agência Lusa fonte da PSP. A investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária (PJ) que confirmou ao PÚBLICO que as vítimas são dois homens e uma mulher e que o crime ocorreu dentro de uma barbearia. Uma das vítimas é o barbeiro.

Até ao momento, não há detidos, disse ainda fonte da PJ. A Polícia de Segurança Pública (PSP) indicou à Lusa que "três suspeitos, possivelmente os autores dos disparos, colocaram-se em fuga" em direcção à estação de Santa Apolónia. No local estão desde as 14h30 elementos da Brigada de Homicídios e os peritos do Laboratório da Polícia Científica da PJ

Segundo a mesma fonte, pelas 13h25 a PSP recebeu a informação de que haveria disparos na rua Henrique Barrilaro Ruas, na zona da Penha de França, e accionou meios para irem ao local. "Quando chegámos, verificámos três indivíduos baleados sem sinais vitais", afirmou.

A PSP não soube precisar se as vítimas tinham alguma relação entre elas ou se se tratou de disparos aleatórios. Foram accionados meios de socorro e policiais para o local, acrescentou.

Texto actualizado às 15h39 com informação da Polícia Judiciária