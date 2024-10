Subsídio para cuidadores informais aumenta. Governo quer evitar idas de idosos para lares

O valor médio do subsídio que o Estado paga actualmente a um cuidador informal corresponde a menos de metade daquilo que gasta com a comparticipação num lar de idosos. São contas esta quarta-feira apresentadas pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social que ajudam a fundamentar a “nova abordagem ao problema do apoio” aos idosos decidida pelo Governo, que está empenhado em evitar ao máximo a institucionalização dos mais velhos, a qual deve ser encarada como o “último recurso”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt