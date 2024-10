PSP apreende 485 quilos de explosivos em fiscalização nacional a pedreiras

Os cerca de 485 quilos de explosivos apreendidos são seis vezes mais do que os 75 quilos de 2023 e quase cinco vezes mais do que os 100 quilos de 2022.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) apreendeu 485 quilos de explosivos e elaborou 16 autos de contra-ordenação por incumprimentos da legislação aplicável ao sector das pedreiras, no âmbito de uma operação nacional entre 23 e 27 de Setembro.

De acordo com um comunicado da PSP hoje divulgado, a operação nacional Pedreiras em Segurança promoveu "98 acções de fiscalização em locais de consumo de explosivos de utilização civil, nomeadamente locais onde se proceda à exploração de massas minerais, bem como extracção de inertes", das quais resultaram apreensões de 485,54 quilos de explosivos, assim como de outros materiais e a abertura de 16 autos de contra-ordenação.

O armazenamento não licenciado, registos incorrectos relacionados com o sistema de rastreabilidade dos explosivos, ausência de livro de registos nos locais ou das autorizações da PSP nos locais devidos são algumas das causas que motivaram as contra-ordenações.

A PSP apreendeu, para além de quase 500 quilos de explosivos, 79 detonadores, 40 quilos de pólvora, 617 metros de cordão detonante, 445 metros de rastilho e 30 ligadores, números que em praticamente todos os casos superam as apreensões feitas nas operações nacionais de 2023 e 2022 com os mesmos objectivos de fiscalização.

O dobro do ano passado

O total de contra-ordenações este ano é o dobro do registado em 2023 (oito) e os cerca de 485 quilos de explosivos apreendidos são seis vezes mais do que os 75 quilos de 2023 e quase cinco vezes mais do que os 100 quilos de 2022.

"Com este tipo de actividade operacional selectiva a PSP pretende reforçar a segurança pública e o sentimento de segurança; sensibilizar a indústria extractiva, e demais operadores, para a importância do cumprimento dos normativos legais existentes referentes à utilização de explosivos de utilização civil; bem como, contribuir para a redução de acidentes que envolvem o recurso a explosivos de utilização civil", explicou a polícia no comunicado.

Segundo os dados divulgados pela PSP, na operação participaram 103 polícias, "envolvendo todos os Comandos Territoriais da PSP, o Departamento de Armas e Explosivos e ainda a Unidade Especial de Polícia, através do Centro de Inactivação de Engenhos Explosivos e Segurança em Subsolo".