Governo quer lançar concurso para helicópteros do INEM até final do ano. Força Aérea ainda não está excluída

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, garantiu esta quarta-feira que o Governo pretende lançar um concurso público internacional para a contratação do helitransporte de emergência pré-hospitalar até ao final do ano e assegurou: uma possível solução que inclua as Forças Armadas não está excluída e o relatório do grupo de trabalho que estuda esta possibilidade será entregue ainda este mês. Ouvida na comissão parlamentar da saúde, no Parlamento, Ana Paula Martins garantiu que os “portugueses podem estar descansados que não faltarão helicópteros quando forem necessários levantar para fazer transporte de emergência. Assim haja heliportos disponíveis”.

Em causa está o segundo procedimento celebrado por ajuste directo com a empresa Avincis para o fornecimento de helicópteros para o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) — depois de um concurso público lançado em Janeiro para o efeito ter terminado sem propostas válidas —, no valor anual de 12 milhões de euros.

“Queria reforçar algo muito importante que fique claro para todos. O contrato actual feito por ajuste directo com a empresa que fornece aerotransporte de emergência tem validade entre 1 de Julho de 2024 até 30 de Junho de 2025. São 12 milhões para 1344 horas de voo em quatro aeronaves. Isto é o que temos hoje. Outra coisa em relação à qual podemos estar descansados é que num prazo até ao final do ano — estamos à espera da apreciação grupo técnico — abriremos um concurso público internacional”, referiu a ministra da Saúde, que foi chamada à comissão da saúde a pedido do PCP e do PS.

No que respeita a uma possível solução com com recurso à Força Aérea, a governante adiantou que um grupo técnico está a avaliar a hipótese e prontamente dirá se é realizável. “Há um grupo técnico que entregará um relatório sobre este assunto ainda em Outubro e que dirá se é ou não possível usar meios das Forças Armadas”, esclareceu a ministra.

“A possibilidade de termos uma solução com as Forças Armadas não está fechada”, garantiu, ao mesmo tempo que disse que, em função da apreciação feita pelo grupo técnico, poderá mesmo abrir um concurso internacional híbrido, ou seja, capaz de conjugar o helitransporte civil com o militar.

De acordo com a ministra, a primeira reunião realizada com a Força Aérea ocorreu a 2 de Maio último, depois de ter tido lugar uma apreciação por parte do Governo às condições de contratação do helitransporte que teve em conta factores como, por exemplo, a escalada de preços para a contratação de helicópteros assim como a lista de espera para a aquisição de novos aparelhos, entre outros.

Por outro lado, a tutela pediu ao INEM “que estudasse a hipótese de outras empresas, fora da Europa, poderem aparecer a concurso”, garantindo o interesse público. A governante adiantou ainda que a auditoria administrativa e financeira ao INEM, solicitada pela tutela à Inspecção-Geral das Actividades em Saúde (IGAS), poderá estar pronta em Novembro próximo.

Ana Paula Martins reconheceu também a falta de meios do INEM e enumerou que o instituto precisa de 47 médicos, 90 enfermeiros e 497 técnicos de emergência pré-hospitalar (TEPH). “Era aquilo que deveríamos ter para funcionar com a resolubilidade adequada”, disse e lembrou que as 200 vagas para TEPH abertas (num concurso no valor de quatro milhões de euros) não serão suficientes pois estes profissionais só vão estar formados no início de 2025. De acordo com a ministra, neste momento, está a decorrer um concurso com 18 vagas para enfermeiros, com um valor cabimentado de 521 mil euros.

Em resposta à deputada Paula Santos, do PCP, que referiu a carência de recursos humanos no instituto, a ministra adiantou que o Governo está “muito empenhado em valorizar as carreiras destes profissionais do INEM”. “Para tal, o INEM tem fundos próprios. E nesse contexto, a valorização das carreiras está muito relacionada com a própria reorganização das funções do INEM. Com estes valores que pagamos aos TEPH, nomeadamente nos primeiros escalões, é óbvio que as pessoas acabam por não conseguir, por vezes, lidar, e por isso abandonam, com os custos de vida, nomeadamente nas áreas urbanas”, assumiu Ana Paula Martins.

Os deputados não deixaram de questionar a ministra da Saúde sobre que futuro terá este instituto — recorde-se, a este propósito, que Ana Paula Martins tem insistido na necessidade de “refundar o INEM”. A governante adiantou que, assim que a equipa do conselho de administração do INEM estiver constituída formalmente (uma vez que ainda exerce de forma interina), a tutela e o instituto estarão em “condições de apresentar um plano estratégico para refundar o INEM”. “Sobre a refundação, é fazer o INEM funcionar como ele tem de funcionar no século XXI”, resumiu.​