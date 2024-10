CES: Boaventura de Sousa Santos move acção de protecção de honra contra acusadoras

Um ano e meio depois das primeiras denúncias sobre casos de assédio sexual e moral no Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, o sociólogo Boaventura de Sousa Santos intentou no fim de Setembro uma acção cível para tutela da personalidade no Tribunal de Coimbra, dizendo necessitar de “protecção do seu bom-nome e honra”. Visa as mulheres que deram o nome como vítimas dos seus alegados actos, algumas das quais investigadoras no activo no CES — instituição que acusa de o querer tornar um "bode expiatório"​.

