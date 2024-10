De quantas casas nós precisamos?

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou IOS.

Sábado. Mais de 20 cidades assistem às ruas serem tomadas por manifestantes. Pela quarta vez, em pouco mais de um ano, as pessoas decidem protestar e exigir medidas para possibilitar casas a todos. Diante do contexto de inflação e alta das rendas, ter onde morar tornou-se desafiador. E isso atinge todas as esferas, de estudantes a trabalhadores.

A casa não é um espaço aleatório que se toma. Serve de intermediária entre nós e as cidades, o íntimo e o público, e tem como princípio esconder-se, existir invisível. Requer, para ser mais do que edifício, ser “domesticada”, tornada própria e apropriada. Uma casa provoca adaptações entre o eu e o mundo, existe enquanto dispositivo moral, onde podemos nos libertar dos disfarces sociais, por isso, serve sobretudo para nos devolver a nós mesmos.

Não ter onde morar ou como morar sacrifica a possibilidade da experiência do “em casa”, cujo contexto econômico se configura naquilo que nela há e não, no que possui e falta. Uma casa, então, também é dispositivo de valor ao reconhecimento de cada um de sua própria perspectiva ante a estrutura social. Sem casa, para além das proteções mínimas evidentes que trazem, perdemos parte da nossa disposição moral.

Dia seguinte. Domingo. Pessoas são convocadas a protestarem contra a presença de imigrantes no país. Em reação, outros são chamados a proteger a presença dos estrangeiros. A manifestação proibitiva foi maior. Conduzida pelo partido de extrema-direita, entre insultos e justificativas distorcidas de ser necessário proteger quem entrar em Portugal, a cidade se viu dividida no como se compreende enquanto espaço de abrigo.

Se a casa é o intermediário entre nós e a cidade, as cidades são casas que intermedeiam o social e a cultura, onde o dispositivo moral propõe outra lógica, a convivência. Ocorre, entretanto, o capitalismo impedir a realização do convívio, dada sua necessidade de uso e apropriação dos espaços, produzindo desigualdades, gentrificações, especulação imobiliária e privatizações. Quando o espaço urbano deixa de ser de todos para ser casa de alguns, elimina a capacidade de surgir no ambiente público movimentos de contraposição ao capital e de emancipação.

Assim, da mesma maneira que lutamos pelo direito à casa, precisamos insistir em deixar as cidades serem casas coletivas. Não significa facilitar entradas ou abrir as portas, mas perceber naquele que chega, a cidade ser o seu primeiro abrigo, ainda em contexto social, político e moral. Em abandono, esses contextos perdem sentido e não precisam ser assimilados e respeitados. O interesse dos radicais é tomar as cidades para si, como quem fecha as portas e deixa de fora o intruso. Tratam as cidades como casas que querem domesticar a seus usos, tornadas próprias e apropriadas unicamente a seus interesses.

Em cidades limitadas a valores cerceadores, a cultura, também ela uma espécie de casa, atua de outra forma no intermediar da subjetividade e da imaginação. Ao ser conduzida por grupos específicos, pode instituir formas e mecanismos opressores, em especial sobre grupos tratados como marginais. Aplica-se a opressão na forma de controle, proibição e violência contra qualquer um não pertencente ao grupo dominante. E as coisas se complicam ainda mais com a cultura digital a redefinir e fragmentar a identidade, permitindo maior disposição a interferências de ideias alternativas nas subjetividades. Dito de outra forma, em nossa capacidade de imaginar. A casa mais própria de todas. Onde guardamos as expectativas, as vontades, os sentimentos, os medos.

Em dois dias, Portugal viu, agiu, participou, reagiu a um pouco disso. Enquanto, na prática, cobra-se casas para morar, outros recusam a casa receber, e o movimento subterrâneo ocorre na infiltração da casa que protege nossa imaginação. A política, se ainda lhe interessar impedir o desmoronamento, precisa agir e achar maneiras de facilitar o acesso às moradias, preparar a cidade e proteger nossa subjetividade. O contrário será caos social, caos político e caos cognitivo. Quando uma casa cair, as demais cederão. E falta pouco.

Sugestões de leituras:

Philosophie De La Maison, de Emanuele Coccia. Imprimerie Nationale, 2021.

Olhares Negros: Raça e Representação, de bell hooks. Editora Elefante, 2019.

A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura — Volume I: A Sociedade em Rede, de Manuel Castells. Editor Fundação Calouste Gulbenkian, 2007.

O Novo Imperialismo, de David Harvey. Edições Loyola, 2004.