Ventura em modo Trump com medo de eleições

O líder do Chega acusa o Governo de “tratar os bombeiros como criminosos”.

O líder do Chega, André Ventura, disse nesta quarta-feira estar do lado dos bombeiros sapadores e acusa o Governo de "tratar os bombeiros como criminosos". Ventura seguiu o caminho da radicalização com medo de novas eleições?

