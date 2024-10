Partidos solidários com bombeiros sapadores. PSD lamenta limites ultrapassados

Todos os partidos manifestaram a sua solidariedade com os bombeiros que esta quarta-feira protestaram na escadaria da Assembleia da República. Hugo Soares lamentou, no entanto, que tenham sido "ultrapassados alguns limites". O líder parlamentar do PSD referiu ainda que "a capacidade de resolução de problemas do Governo tem sido tão grande" que se criaram "expectativas de que se pode fazer tudo ao mesmo tempo".

