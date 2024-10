Líder da Federação do PS de Lisboa apoia Moedas no caso da polícia municipal

Ricardo Leão, recém-eleito presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) do PS e presidente da Câmara de Loures, está ao lado de Carlos Moedas na defesa de que a Polícia Municipal possa deter cidadãos.

Em entrevista à Rádio Renascença, Ricardo Leão disse um cristalino “sim” quando lhe perguntaram se concordava com a ideia do presidente da Câmara de Lisboa. “Se calhar vou ser dos poucos a dizer que sim”, disse Leão. “Digo com toda a frontalidade, a mim o que me importa é que a segurança na rua seja efectiva e seja actuante”, afirmou o presidente da Câmara de Loures, que se congratulou com o número de pessoas que ameaçara com despejos e que começaram a pagar renda: “Posso dizer que já conseguimos baixar de 55% de incumpridores para 22%. Em Janeiro irei fazer uma grande conferência de imprensa (…). Esses 22% vão ser todos despejados. Essas casas são ocupadas, nitidamente ocupadas (…) As pessoas começaram a pagar porque senão seriam despejadas.”

Cordeiro, o único para “abanar”

Na entrevista, Ricardo Leão confirmou que Marcos Perestrello será o candidato do PS à Câmara de Cascais. Perestrello é membro do secretariado nacional do partido e já foi vice-presidente da António Costa na Câmara de Lisboa e candidato socialista à Câmara Municipal de Oeiras. É deputado na Assembleia da República.

Quanto à Câmara de Lisboa, Ricardo Leão continua a apostar no regresso de Duarte Cordeiro, “o único nome que poderia abanar muito toda a estrutura que neste momento existe no PS-Lisboa”.

Quando é interrogado sobre os nomes de Alexandra Leitão e Mariana Vieira da Silva para candidatas à autarquia lisboeta, a euforia de Ricardo Leão diminui: “São nomes que estão a ser estudados, analisados. Há que haver recato neste tipo de coisas.”

A verdade é que, ainda que o desejo da direcção seja que Duarte Cordeiro protagonize a candidatura à Câmara de Lisboa, o antigo vice-presidente da autarquia rejeitou aceitar cargos públicos até ser totalmente ilibado na “Operação Influencer”.