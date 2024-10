Até onde Montenegro vai para se tornar irrecusável?

As confederações patronais terão sido os sacrificados para o primeiro-ministro poder levar ao líder do PS uma proposta “irrecusável” na próxima quinta-feira de modo a convencê-lo a viabilizar a proposta de Orçamento do Estado para 2025. Será suficiente para Pedro Nuno viabilizar o orçamento de Montenegro?

