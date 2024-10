Por Portas e Janelas é um programa sobre arquitetura que coloca as principais instituições em diálogo.

O terceiro episódio do programa Por Portas e Janelas, concebido pela Casa da Arquitectura procura apontar alguns dos temas mais relevantes da contemporaneidade. Tanto na procura do conhecimento mais experiente, como na busca por novas práticas da arquitectura, em torno do tema da sustentabilidade e das abordagens ao projecto, ao tema da habitação. Em suma, relevar o poder transformador da arquitectura.

Neste episódio, ouvimos os convidados Manuel Aires Mateus, arquitecto do atelier Aires Mateus e Nuno Sampaio, Director-Executivo da Casa da Arquitectura, com moderação do Luís Santiago Baptista.

O poder transformador da arquitectura é o mote para uma conversa que se desenvolve em torno das necessidades contemporâneas, do papel da liberdade nos exercícios de síntese para os quais somos convocados, na procura de lógicas menos normativas e mais universais, da necessidade de simplificação do quadro legal e, também, das preocupações ecológicas emergentes. Por fim, a importância do diálogo para com a sociedade civil ou, talvez melhor, da necessidade de falarmos de arquitectura sem nos refugiarmos nos temas que lhe são tantas vezes associados.

Manuel Aires Mateus lembra-nos da importância de discutir Arquitectura, sem nos dispersarmos nos temas que lhe são convergentes. Falar de Arquitectura é falar da qualidade e da beleza da arquitectura. Falar de arquitectura pela arquitectura somente. Nuno Sampaio referiu-se ao complexo do quadro legal que envolve o processo de construção e a necessidade de fazer o “abate” de regulamentos que dificultam o exercício da prática profissional.

Todas as semanas, uma instituição diferente, uma rubrica.

Este episódio tem o patrocínio da CIN. “A CIN acredita no poder transformador da arquitectura”.

No próximo episódio contamos com um diálogo com o MAC/CCB onde é feito um retrato da situação atual, mapeando a crise da habitação em que vivemos.

Locução: Carla Lopes,

Carla Lopes, Edição: Soraia Fernandes, Maria João Jorge e Pedro Campos Costa

Soraia Fernandes, Maria João Jorge e Pedro Campos Costa Técnico: Miguel Serrão

Miguel Serrão Música: Ricardo Jacinto

Ricardo Jacinto Apoio: DGARTES

Pode seguir Por Portas e Janelas, aqui no Público na Rádio-Galeria Antecâmara, no Spotify ou Apple Podcasts.

Créditos Imagem: Ivo Tavares Studio + Casa da Arquitectura.