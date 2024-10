Funcionários encontram 16 gatos mortos “com extrema violência” em canil de Vila Franca de Xira

Os funcionários do Centro de Recolha Oficial de Animais (CRO) de Vila Franca de Xira encontraram, no domingo, 29 de Setembro, 16 gatos mortos com sinais de extrema violência. O caso foi denunciado pelo IRA na terça-feira, 1 de Outubro, nas redes sociais.

Numa publicação no Instagram, o grupo adianta que os gatos estavam no interior das instalações do Centro de Recolha Oficial, na Castanheira do Ribatejo, e que os cadáveres foram encontrados no domingo de manhã.

Em declarações ao P3, um major do destacamento territorial da GNR confirma que foi feita uma queixa num dos postos de Vila Franca de Xira e que estão a ser tomadas todas as diligências para apurar a causa da morte. Os felinos foram examinados pela veterinária municipal, mas, segundo a mesma fonte, está descartada a hipótese de envenenamento ou intervenção humana.

“Verificou-se que a porta [do gatil] estava aberta. Se ficou mal fechada, se alguém abriu de propósito ou se até os cães a terão conseguido abrir é o que vamos apurar”, acrescentou.

Em comunicado enviado ao P3, a autarquia de Vila Franca de Xira adianta que também apresentou queixa ao Ministério Público e acredita que o incidente, que descreve como "acto criminoso", terá acontecido no sábado à noite, 28 de Setembro.

Em declarações ao jornal local O Mirante, a câmara municipal admite que alguém terá deixado aberta a porta do gatil e da box ao lado onde estavam cães que terão atacado os felinos.

No mesmo comunicado, a autarquia confirmou que os corpos dos animais foram enviados para necropsia para a Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa (FMV).