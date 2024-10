O país das maravilhas do PS: o país dos pobrezinhos

O PS quer os jovens a ganhar pouco. Se ganham muito, xô, que queremos um país de estatísticas miserabilistas para justificar as políticas do PS.

Duvido que Pedro Nuno Santos fosse um bom líder do PS em qualquer altura. Nem sequer nos assanhados tempos do PREC. Para os tempos atuais, Pedro Nuno Santos e a liderança do PS e da oposição são uma espécie de match feito no inferno. Tal ficou claro com o anúncio do líder socialista da indisponibilidade para viabilizar o Orçamento do Estado (OE) de 2025 em qualquer circunstância, exceto se o PSD abandonar as suas duas bandeiras emblemáticas.