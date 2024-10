Quem tenta beneficiar do acordo é o próprio Governo, que, a poucos dias de o Orçamento ser entregue no Parlamento, não tem qualquer garantia de que ele passe e até de que possa continuar a ser Governo

O Governo assinou nesta terça-feira o acordo com os patrões e com a UGT. A CGTP ficou de fora, como já aconteceu noutras ocasiões. A dúvida desta vez era se a CIP entraria no acordo, depois de se ter excluído do último.