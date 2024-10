As vitórias de Ursula, o relatório Draghi e a nova comissária portuguesa

Neste primeiro episódio de regresso do Eurotopia, discutimos os vencedores e os vencidos do processo de nomeação da Comissão Europeia, a divisão de portfolios entre Estados-membros, o Relatório Draghi e como a nossa comissária portuguesa poderá avançar a união dos mercados de capitais, bem como o futuro das audições dos comissários-designados no Parlamento Europeu.

Com comentário de Joana Gama Gomes e de Martinho Lucas Pires.

O Eurotopia é um podcast da Rede Público, que visa debater os desafios da Europa. Com Joana Gama Gomes, Beatriz Henriques Capão e Marta Ferreira.