Ucrânia expande a produção de armas e consegue produzir quatro milhões de drones por ano, diz Zelensky

A Ucrânia pode produzir quatro milhões de drones por ano e está a aumentar rapidamente a sua produção de outras armas, afirmou o Presidente Volodymyr Zelensky.

Em declarações a responsáveis de dezenas de fabricantes de armas estrangeiros em Kiev, Zelensky disse que a Ucrânia já tinha contratado a produção de 1,5 milhões de drones este ano, quando esta produção era praticamente inexistente na Ucrânia antes da invasão da Rússia em Fevereiro de 2022.

“Em condições extremamente difíceis de guerra em grande escala e sob constantes ataques russos, os ucranianos foram capazes de construir uma indústria de defesa praticamente nova”, disse Zelensky.

A Ucrânia triplicou a sua produção nacional de armas em 2023 e voltou a duplicar esse volume apenas nos primeiros oito meses deste ano, disse o primeiro-ministro Denys Shmyhal na mesma reunião. As autoridades ucranianas não forneceram números absolutos.

Há mais de 31 meses em guerra com as forças russas invasoras, e sem fim à vista, a Ucrânia gasta actualmente cerca de metade do seu Orçamento do Estado – ou seja, cerca de 40 mil milhões de dólares – na defesa. A Ucrânia também recebe grandes quantidades de apoio militar e financeiro dos seus aliados ocidentais.

A Rússia, que é muito maior e mais rica do que o seu vizinho doSsul, deverá aumentar as suas despesas militares em 25% no próximo ano, em relação ao nível de 2024, para cerca de 145 mil milhões de dólares.

Aumento da produção interna

As autoridades ucranianas dizem esperar que o financiamento estrangeiro diminua, enquanto as suas necessidades de defesa continuam a aumentar. Kiev está cada vez mais empenhada em produzir o máximo possível a nível nacional. Shmyhal afirmou que o Governo planeia aumentar as despesas para ajudar a impulsionar o crescimento da produção nacional de armas em 2025.

“O orçamento do próximo ano prevê um aumento de 65% nos fundos para a compra de armas. Trata-se de um aumento de quase 7 mil milhões de dólares (cerca de 6,65 milhões de euros)”, afirmou Shmyhal no fórum, acrescentando que a tarefa estratégica da Ucrânia é aumentar as suas capacidades internas de longo alcance e criar condições para ter uma vantagem tecnológica sobre as forças russas.

As forças de Moscovo têm vindo a avançar constantemente na região de Donetsk, no Leste da Ucrânia, e na quarta-feira reivindicaram o controlo total da pequena cidade mineira de Vuhledar.

A capacidade de atacar o interior da Rússia é uma prioridade para a Ucrânia. Zelensky tem procurado obter autorização para utilizar mísseis ocidentais de longo alcance para ataques no interior da Rússia, mas até à data não obteve qualquer acordo.

“Uma das nossas tarefas estratégicas é reforçar a capacidade de longo alcance das armas ucranianas, de modo a que não exista um local seguro na parte europeia da Rússia onde os estilhaços dos nossos drones e mísseis não possam chegar”, afirmou Shmyhal.

Durante o evento de terça-feira, foram assinados vários acordos entre empresas ucranianas e estrangeiras para a produção de munições, diferentes tipos de drones e também para a reparação de equipamento ocidental na Ucrânia. O grupo de defesa franco-alemão KNDS, que produz veículos blindados, anunciou a abertura de uma filial em Kiev.