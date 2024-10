“As pessoas estão a ver o que querem acreditar, e não a acreditar no que vêem” em Gaza

É entre o cansado e o exasperado que Francesca Albanese, relatora especial das Nações Unidas para os Direitos Humanos nos Territórios Palestinianos Ocupados, fala na conferência de imprensa antes de uma intervenção com o mote “Anatomia de um Genocídio —​ o falhanço do sistema internacional” no ISCTE, em Lisboa (estará ainda esta quinta-feira às 18h no CCB numa sessão organizada pelo Monde Diplomatique e na sexta-feira na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra) e em entrevistas individuais com jornalistas, incluindo o PÚBLICO.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt