Ataques israelitas no sul de Gaza fazem mais de 30 mortos

Apesar da investida no Líbano, Israel continua a bombardear Faixa de Gaza,

Pelo menos 32 pessoas, incluindo várias mulheres e crianças, morreram e dezenas ficaram feridas em ataques israelitas no sul de Gaza, na terça-feira à noite e hoje, segundo autoridades médicas palestinianas.

O Hospital Europeu de Khan Younis recebeu os corpos das vítimas após pesados ataques aéreos israelitas e operações terrestres na cidade.

Os militares israelitas ainda não comentaram a ofensiva.

Israel continua a atacar o que diz serem alvos militantes em Gaza quase um ano depois do ataque do Hamas, a 7 de Outubro, ter desencadeado a guerra naquele país, mesmo quando as atenções se viraram para o Líbano, onde Israel está a combater o Hezbollah, e para o Irão, que lançou um ataque balístico.

Militantes liderados pelo Hamas mataram cerca de 1200 pessoas a 7 de Outubro e fizeram cerca de 250 reféns. Cerca de 100 ainda estão em cativeiro em Gaza, um terço dos quais se acredita estar morto.

A ofensiva de retaliação de Israel matou mais de 41 mil palestinianos, segundo as autoridades de saúde locais, arrasou vastas áreas em Gaza e desalojou a grande maioria dos seus 2,3 milhões de habitantes.