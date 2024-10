Três mortos a tiro em barbearia põem em choque “bairro tranquilo” da Penha de França

Encostado a um carro, a poucas dezenas de metros da fita de plástico colocada pela polícia a meio da Rua Henrique Barrilaro Ruas, na freguesia da Penha de França, em Lisboa, Mário (nome fictício), 49 anos, tenta ainda racionalizar sobre o que passou. “Era uma pessoa excelente, educadíssimo, trabalhador. Toda a gente gostava dele. Era um menino do bairro”, conta o morador sobre Carlos Pina, o barbeiro de 43 anos, que, ao início da tarde desta quarta-feira, foi assassinado a tiro, no seu estabelecimento, juntamente com outro homem e a sua companheira, que estava grávida. O barbeiro, que todos conheciam no bairro como o “Pina”, deixa cinco filhos, um ainda bebé.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt