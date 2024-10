Trânsito reaberto na A28 após colisão com cinco viaturas em Matosinhos

O acidente causou um ferido considerado grave e três ligeiros, disse a fonte do Comando Sub-Regional do Douro.

A circulação rodoviária na A28 que esteve cortada no sentido sul/norte na Ponte do Leça, Matosinhos, distrito do Porto, após uma colisão com três veículos ligeiros, já foi restabelecida numa faixa de rodagem, disse fonte de protecção civil.

O acidente causou um ferido considerado grave e três ligeiros, disse a fonte do Comando Sub-Regional do Douro.

O alerta para o acidente foi dado às 06:06, tendo o trânsito ficado interrompido até cerca das 07:15, segundo a mesma fonte.

No local, mantêm-se as autoridades, quatro operacionais e dois veículos de limpeza e auxílio.

Esta autoestrada liga a cidade do Porto a Caminha, no distrito de Viana do Castelo.