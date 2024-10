Xpeng estreia-se com dois SUV e um sedan que se pode apresentar com portas em tesoura

Marca chinesa chega via Salvador Caetano Auto, com ambição de conquistar clientes através de dois modelos com o formato da moda. Já o sedan é uma espécie de declaração ao que vem.

Depois de ter sentido o pulso à Europa nos mercados do Norte, a chinesa Xpeng aventura-se, agora, numa expansão que, avalia, é natural, à medida que outros territórios se mostram prontos para receber a electrificação a 100%, como considera ser o caso português, graças à infra-estrutura existente, que, longe da ideal e ainda sem se situar entre os melhores (a saber: Noruega, França e Países Baixos, segundo um estudo de Abril deste ano), consegue um lugar entre o pelotão do meio, juntamente com Espanha ou o Reino Unido.

A chegada da Xpeng, sediada em Guangzhou, Guangdong, na China, pode-se dizer, é feita com as costas quentes: além de contar com a Volkswagen como um dos investidores (detém uma participação de 4,99%), à semelhança do que já aconteceu com a BYD, tem a Salvador Caetano Auto a assegurar a importação dos “automóveis eléctricos tecnologicamente avançados”, É, aliás, a tecnologia que marca o tom no emblema fundado, em 2014, por Xia Heng e He Tao, saídos do Grupo GAC, com experiência em tecnologia, investigação e desenvolvimento.

São estas as áreas que mais sobressaem nos três modelos com que se acaba de estrear em território nacional: dois SUV — um, o G9, a piscar o olho a famílias numerosas; outro, o G6, a juntar uma certa dose de estilo graças às linhas de um coupé — e um sedan, que, na versão mais equipada, pode apresentar-se com portas dianteiras em tesoura (um opcional que deverá inflacionar o preço em cerca de dez mil euros, mas que, além da elegância, tem um cariz funcional: torna-se mais fácil sair do carro em lugares mais apertados).

O G6, que já experimentámos, é um SUV coupé com 4753mm de comprimento, proposto com carregamento ultra-rápido e “totalmente equipado de série para a dinâmica familiar moderna”. Com um design que a marca clama ter sido inspirado na ficção científica (a frente, explicam, pretende imitar a face de um robô), apresenta portas sem moldura e puxadores ocultos, detalhes a privilegiarem a aerodinâmica.

Assente na plataforma SEPA (Smart Elecric Platform Architecture) 2.0 Fuyao, com bateria integrada, dispõe de arquitectura de 800V e bomba de calor, aceitando cargas até 280 kW. O SUV chega com três variantes e duas baterias. O G6 RWD Standard​, com bateria LFP (sem cobalto) de 66 kWh; o Long Range RWD, com bateria NCM (Níquel-Cobalto-Manganês) de 87,5 kWh; e o AWD Performance, que junta mais um motor eléctrico à frente, fazendo crescer a potência. O preço da versão de base arranca nos 46.990€.

Com o X2, Xpeng quer revolucionar mobilidade Foto Não teve autorização para levantar voo, algo que já o fez, por exemplo, no Dubai, mas a apresentação da marca ao mercado nacional não dispensou o eVTOL, de descolagem e aterragem vertical, que quer revolucionar o modo de ir a zonas remotas ou de difícil acesso com outro tipo de transporte.

Já o G9, a partir de 62.790€, é apresentado como um SUV eléctrico de luxo familiar, com foco na tecnologia ao serviço da eficiência: com bateria de 98 kWh na versão topo de gama, reclama uma autonomia máxima de até 787km (em ciclo urbano). Além disso, a grande aposta está no conforto, contando com suspensão pneumática, que pode ser adaptada às preferências do condutor, através da selecção de modos de condução, ou às condições da estrada de forma automática.

Foto Xpeng G9 dr

A versão mais apetrechada tem tracção integral, graças à inclusão de dois motores, e potência combinada de 405 kW (550cv), o que lhe permite reclamar 3,9 segundos para ir de 0 a 100 km/h. Já o modelo de entrada de gama é servido por um motor traseiro de 230 kW (313cv) e uma bateria de fosfato de ferro-lítio com capacidade de 78,2 kWh, para uma autonomia de até 662 km.

Por fim, a estrela da companhia: o P7, um sedan que não deverá ser um best-seller, mas que poderá ter o papel relevante de se apresentar com uma declaração de interesses, a de veículo de características premium, Há três variantes: Long Range, com motor traseiro de 203 kW (276cv) e bateria NMC de 86,2 kWh, para uma autonomia de até 650 km; AWD Performance, com dois motores a debitarem 348 kW (473cv) e a mesma bateria, com autonomia de até 570km; e Wing Edition AWD, que acrescenta à versão de dois motores as portas em tesoura. Os preços começam nos 54.990€.

Foto Xpeng P7 dr

Nota relevante é o facto de qualquer um dos modelos ter obtido as cinco estrelas nos testes Euro NCAP.