Festival de Observação de Aves espera cerca de 1300 participantes em Sagres

A 15ª edição do maior festival de observação de aves de Portugal acontece entre os dias 3 e 6 de Outubro com um total de 272 actividades.

Cerca de 1.300 pessoas são esperadas no maior festival de observação de aves de Portugal, que decorre entre quinta-feira e domingo em Sagres, no concelho de Vila do Bispo, no Algarve, disse fonte da organização.

O evento anual, dedicado à migração outonal das aves e à natureza, inclui este ano um total de 272 actividades ao longo dos quatro dias, entre as quais a observação aves, saídas para observação de golfinhos, de grutas e falésias, passeios de caiaque e jogos e desafios para os mais jovens.

No Festival de Observação de Aves & Actividades de Natureza, organizado pela Câmara de Vila do Bispo, em parceria com a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) e a Associação Almargem, os promotores esperam "cerca de 1.300 participantes, superando os 1.183 do ano passado".

Em declarações à Lusa, a presidente da Câmara de Vila do Bispo, Rute Silva, disse que a expectativa para esta edição é a de um aumento de participantes, num festival de tem conquistado, ano após ano, mais adeptos de vários países". "Este festival reflecte o que é a aposta de turismo de natureza para nesta região, porque estamos em parque natural, temos a beleza natural e situarmos numa rota migratória das aves", destacou.

A autarca adiantou que a iniciativa pretende ao mesmo tempo passar a mensagem de que "o Algarve não é apenas sol e praia, mas que oferece outras alternativas fora da designada época alta, dado o seu riquíssimo património natural e paisagístico". O evento que tem como ponto de concentração e partida a vila de Sagres, no distrito de Faro, convida também os participantes a conhecerem o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.

As pessoas interessadas em participar em cada uma das actividades, algumas das quais gratuitas, devem fazer a inscrição no Forte do Beliche, ficando com livre acesso à Fortaleza de Sagres e ao Museu de Vila do Bispo, bem como a descontos nos parceiros como restaurantes e alojamentos.

Sagres é o terceiro corredor de aves migratórias mais importante da Europa, a seguir aos estreitos do Bósforo (Turquia) e de Gibraltar (território britânico ultramarino localizado no extremo sul da Península Ibérica), onde é possível observar várias espécies no seu processo de migração para sul, nomeadamente para o continente africano.

Entre Agosto e Novembro, pode observar-se na península de Sagres o processo migratório outonal de aves planadoras, entre as quais algumas espécies únicas, como cegonhas, águias, abutres, gaviões e falcões.