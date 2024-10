Cá está o mês do cordeiro ou o momento da Foda à Monção

Podia simplesmente ser anunciado como o mês do cordeiro à moda de Monção, uma das Sete Maravilhas Gastronómicas de Portugal e referência gastronómica no Alto Minho, mas já não há como escapar ao epíteto Foda à Monção, protagonista do mês de Outubro — mais especificamente nos dias 5, 6, 12 e 13 —, receita com "tradição e requinte", diz quem sabe.

"A receita é exclusiva da nossa terra e o nome popular como é conhecido, Foda à Monção, é revelador do sentido humorístico e bem-disposto dos monçanenses, bem como da importância que damos às vivências e histórias que constroem o imaginário local", lê-se no comunicado do evento, que se espalha pelos dois primeiros fins-de-semana do mês de Outubro.

É uma forma de oferecer aos visitantes "uma experiência sensorial singular" e uma forma de estes "sentirem, através do paladar, todo o carinho, respeito e hospitalidade" que os anfitriões dedicam a quem os visita.

Distinguido como uma das Sete Maravilhas Gastronómicas de Portugal, o Cordeiro à Moda de Monção será confeccionado e servido em 18 restaurantes locais, sendo o programa complementar preenchido com animação popular.

A edição deste ano contempla uma tenda na Praça Deu-la-Deu, sala de visitas de Monção, onde decorrerá a degustação do prato e a venda de vinhos espumantes dos produtores locais, incluindo, também, a realização de mesas redondas, workshops gastronómicos e animação musical.

A degustação do prato na tenda será servida em pequenos alguidares de barro, semelhantes aos que são levados ao forno de lenha.

A senha tem um custo de 5 euros. Nos restaurantes participantes, o visitante tem direito a um voucher oferta que engloba o pequeno alguidar em barro e degustação da doçaria Roscas de Monção, no Museu Alvarinho.