Aviso: os participantes deste passeio vão ficar Medronhos Pasmados

O medronheiro (Arbutus unedo) é o grande protagonista de um passeio organizado pela agência Lynx Travel para a manhã do dia 12 de Outubro entre a Vila de Azeitão e a Serra da Arrábida e cujo programa inclui muitos petiscos da região.

Fonte dos Pasmados, tortas de Azeitão, paragem nas caves dos Vinhos de Setúbal J.M. Fonseca e Bacalhôa, prova de Moscatel de Setúbal e queijo de Azeitão (Quinta do Anjo) e uma passagem pela Pastelaria Cego, de onde "saiu a primeira Torta de Azeitão, em 1901".

Pelo caminho, não há como falhar a paisagem do Parque da Serra da Arrábida, as vinhas da rota dos vinhos de Setúbal e, claro está, as cores dos medronheiros, árvore frutífera e ornamental também conhecida como meródios, ervedeiro, êrvedo ou êrvodo.

"Todos os participantes irão ficar uns autênticos medronhos pasmados com tanta beleza", brinca a organização do passeio que vai à procura das "cerejas do Outono". Para os "mais corajosos", fica o desafio: "Deste delicioso fruto pode-se fazer aguardente ou licor, a bebida fortificante que os mais aventureiros irão provar."

O ponto de encontro, pelas 9h30, será o Chafariz dos Pasmados, Azeitão, e o percurso tem uma distância aproximada de nove quilómetros. A actividade tem um custo de dez euros por adulto (cinco por criança) e requer o mínimo de dez participantes e inscrição através de e-mail.