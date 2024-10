Assim se risca o bordado de crivo de São Miguel da Carreira

Do riscar ao alinhavar, marcar, tirar fios e tecer antes de bordar. "O bordado de crivo é um bordado a branco, cuja particularidade está na leveza que adquire, devido ao facto de se desfiar grande parte do linho de base, formando uma teia aberta, sobre o qual se bordam os motivos, e do qual surgem peças de grande e rara beleza." No próximo dia 16 de Novembro faz um ano que foi publicado em Diário da República a inscrição da Arte de Bordar o Crivo em São Miguel da Carreira no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial.

Neste sentido, o Turismo do Município de Barcelos montou a exposição Bordado de Crivo de São Miguel da Carreira, que junta trabalhos das artesãs que "dominam profundamente este ofício" e obras de pessoas que participaram nas formações levadas a cabo pela autarquia.

Procurava o processo de certificação, iniciado pelo Município de Barcelos, "preservar e valorizar o saber-fazer" das comunidades que trabalham a arte tão representativa do concelho, em particular da freguesia de São Miguel da Carreira.

Foto O trabalho começa com o riscar CM Barcelos

"Muitas foram as mulheres deste concelho que, na sua infância, aprenderam a fazer este emblemático bordado. E fizeram-no através dos ensinamentos das suas mães, pessoas amigas ou vizinhas, como era o caso das bordadeiras mais experientes, que, nas soleiras das suas casas, juntavam grandes grupos de jovens e senhoras, que tinham nesta arte uma ocupação quase permanente com o intuito de obterem um rendimento que lhes permitisse um certo desafogo na economia familiar", recorda o Caderno de Especificações do Bordado, referindo-se a uma "produção antiquíssima nas sociedades tradicionais do Portugal rural".

Diga-se que a mais antiga referência a esta produção na freguesia da Carreira data de 1886 e corporiza-se numa toalha da autoria da bordadeira Ermelinda da Silva Leitão, que faleceu com 68 anos, em 1929.

Foi precisamente a "bastante frágil" situação do bordado do crivo, anotada pela Direcção-Geral do Património Cultural dada a diminuição do número de pessoas dedicadas a esta produção — contam-se pelos dedos de uma mão as bordadeiras de unidades produtivas artesanais certificadas que dominam todas as fases de produção —, que levou a Câmara de Barcelos a avançar para tentar inverter esse declínio.

Foto Arte de Glória Araújo DR

A exposição Bordado de Crivo de São Miguel da Carreira pode ser visitada no Posto de Turismo até 17 de Novembro, de segunda a sexta, das 9h30 às 17h30; aos sábados e feriados das 10h às 13h e das 14h às 17h e aos domingos das 10h às 13h e das 14h00 às 16h. A entrada é gratuita.