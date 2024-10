Governo impõe limites ao custo das transferências imediatas por MB Way

É uma medida preventiva. O Governo aprovou esta quinta-feira, em Conselho de Ministros (CM), o limite de comissões bancárias nas transferências imediatas feitas pelas aplicações dos telemóveis, nomeadamente a MB Way. Esta medida não impede, no entanto, que os bancos subam o custo das transferências normais.

O diploma agora aprovado segue a recomendação do Banco de Portugal (BdP), que tinha alertado o Governo para a necessidade de alterar a legislação actual, e surge depois de a SIBS, entidade interbancária e gestora da rede Multibanco, ter feito uma alteração técnica no seu serviço, que abre caminho a esse aumento, embora ainda não tivesse sido concretizado.

A alteração prende-se com o facto do serviço MB Way passar, a partir do início de 2025, a estar baseado em contas bancárias e não apenas em cartões, como acontece actualmente.

"Para proteger os consumidores e clientes bancários, aprovámos hoje um diploma que impõe limites às comissões bancárias nas transferências imediatas pelas aplicações dos telemóveis", declarou o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, na habitual conferência de imprensa após o Conselho de Ministros.

Recorde-se que o custo das transferências realizadas através de aplicações (app), como a MB Way, foi limitado em 2020, por diploma aprovado no Parlamento, estabelecendo, por exemplo, que as operações até 30 euros são gratuitas, até ao limite de 150 euros por mês ou 25 transacções. E foram ainda estabelecidos tectos máximos às comissões a cobrar quando são ultrapassados aqueles limites: 0,2% sobre o valor da operação para as operações com cartão de débito e 0,3% sobre o valor da operação para as operações com cartão de crédito.

Mas esse diploma referia-se concretamente às operações com cartões, que é a modalidade em tem assentado o serviço. Ou seja, actualmente, só acede ao serviço MB Way quem tem um cartão de débito ou de crédito.

As transferências a realizar a partir das contas, quer através do serviço homebanking, do serviço telefónico ou dos balcões, têm custos diferenciados, sendo significativamente mais elevados nas imediatas em relação às feitas a crédito, sendo que nestas últimas o dinheiro pode demorar até 24 horas ou mais a chegar a conta de destino.