FMI critica IRS Jovem e defende cortes diferentes no IRC

As duas medidas que dividem Governo e PS na discussão do OE foram agora alvo de críticas por parte do FMI.

Nas vésperas de o Governo entregar ao PS a sua contraproposta para a negociação do Orçamento do Estado 2025, o Fundo Monetário InternacionaI (FMI) entrou no debate, com uma repetição das críticas ao IRS Jovem, um apelo a que não se reduza mais o IRS e uma sugestão de redução da tributação das empresas que é diferente da pretendida pelo Governo.