Vitória SC dominador em estreia na Liga Conferência

O Vitória SC garantiu esta quarta-feira um triunfo claro, por 3-1, sobre os eslovenos do NK Celje no jogo de estreia na fase regular da Liga Conferência da UEFA, prova que a formação minhota, a primeira equipa portuguesa a alcançar esta fase, atingiu depois de um trajecto 100% vitorioso, com seis vitórias nas seis partidas das pré-eliminatórias.

O conjunto português vingou o resultado da edição anterior, que ditou a eliminação dos minhotos frente a este mesmo NK Celje no duelo de acesso à antiga fase de grupos, ao perder em casa por 0-1, desfecho que forçou o desempate por grandes penalidades depois do 3-4 da primeira mão.

Samu Silva (7') marcou o primeiro golo vitoriano, emendando uma defesa incompleta de Matjaz Rozman, em resposta à arrancada e finalização de Kaio César num dos primeiros lances de perigo da tarde no D. Afonso Henriques.

Samu Silva teria, menos de meia hora volvida, participação fundamental no segundo golo dos "conquistadores", ao desmarcar Bruno Gaspar, cujo cruzamento encontrou Gustavo Silva em posição de bater (36') o guarda-redes dos eslovenos.

Um golo que surgiu na resposta à primeira oportunidade criada pelo NK Celje, numa finalização falhada por Matko, um dos raros momentos de perigo criados pelos eslovenos.

Rui Borges, treinador do Vitória SC, voltou a contar com Mikel Villanueva no eixo defensivo, embora tenham sido Tomás Händel e Tiago Silva a marcar o ritmo num meio-campo que deu a Samu Silva a liberdade necessária para poder combinar com Kaio César, neste jogo deslocado para o corredor esquerdo. O Vitória SC preencheu a ala direita com subidas cirúrgicas de Bruno Gaspar sempre que Gustavo Silva abria espaços para o lateral criar superioridade e cruzar.

O NK Celje procurou pressionar alto com uma linha de quatro homens, apostando na inspiração de Kucys, elemento destacado do ataque a quem faltou apoio efectivo. Os eslovenos acabariam por não conseguir lidar com a superioridade evidenciada pela equipa vimaranense, chegando ao intervalo numa posição de grande fragilidade.

Toada que se perpetuou depois do regresso para o segundo tempo, com Gustavo Silva a ameaçar e o Vitória SC a permitir apenas uma ocasião de relativo aperto, num remate de Brnic que Bruno Varela resolveu.

Avisados das intenções do NK Celje, os vitorianos partiram em busca do terceiro golo e da tranquilidade absoluta, acabando por dilatar a vantagem depois de algumas tentativas falhadas, em especial numa finalização de Kaio César, a quem Rozman negou o golo no primeiro remate e Matko desfez as ilusões sobre a linha após recarga.

O terceiro surgiria numa transição rápida (62'), após canto do NK Celje, com Tiago Silva a iniciar e a concluir com remate certeiro depois de um falhanço incrível de Nélson Oliveira e insistência de Gustavo Silva que o médio compensou plenamente.

Com o resultado definido, Rui Borges iniciou uma fase de gestão, o que não impediu o Vitória SC de continuar a estar mais perto de consumar a goleada, com Jesús Ramírez a desperdiçar e os eslovenos (que só tinham seis suplentes no banco) a aproveitarem para reduzir a expressão da derrota, graças a um remate cruzado de Matko, já aos 90+2'.

O Vitória SC segue intocável na UEFA, voltando a ser chamado à acção no próximo dia 24, em Estocolmo, frente ao Djurgarden.