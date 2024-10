Szczesny salta da reforma para a baliza do Barcelona

Guarda-redes polaco, que tinha pendurado as luvas em Agosto, depois de ter rescindido com a Juventus, está de volta aos relvados.

O guarda-redes internacional polaco Wojciech Szczesny, de 34 anos, que tinha deixado o futebol, está de regresso para jogar no FC Barcelona. "O FC Barcelona e Wojciech Szczesny chegaram a acordo para a sua incorporação até 30 de Junho de 2025", comunicou o clube catalão.

A contratação de Szczesny, que, segundo a imprensa, realizou na segunda-feira os habituais exames médicos, era uma questão de dias, com o Barcelona a avançar para o guarda-redes polaco, que tinha "pendurado as luvas", depois da lesão grave do internacional alemão Ter Stegen.

Com o mercado de transferências fechado e com Ter Stegen fora dos relvados para toda a época, com uma rotura total do tendão rotuliano do joelho direito, a solução, prevista em casos excepcionais, foi a de encontrar um substituto.

"O guarda-redes polaco chega ao clube em circunstâncias invulgares, mas o seu currículo fala por si. Na sua carreira, que teria tido um final no Verão, jogou em clubes como o Arsenal, Roma e Juventus, depois de ter deixado aos 16 anos a cidade natal, de Varsóvia", acrescentou o "Barça".

Desde a lesão de Ter Stegen, a 22 de Setembro, na goleada no reduto do Villarreal, o Barcelona apresentou na baliza o suplente Iñaki Peña, guarda-redes titular na vitória com Getafe (1-0) e na derrota com Osasuna (4-2), para a Liga espanhola, e no triunfo com Young Boys (5-0), para a Champions.