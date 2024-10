Francisco Conceição salva Juventus, Real Madrid perde na Champions

Juventus, Liverpool, Aston Villa e Benfica juntaram-se, esta quarta-feira, na segunda ronda da fase de Liga da Champions, a Borussia Dortmund, Brest e Bayer Leverkusen, no topo da hierarquia da competição milionária, ao grupo dos sete clubes com duas vitórias em dois jogos... tudo numa noite marcada pelas derrotas de Real Madrid em Lille (1-0) e Bayern Munique (1-0) no Villa Park.

Um penálti a punir mão de Camavinga (45’), que Jonathan David não perdoou — após quase três minutos de verificação do VAR — acabou com a invencibilidade do Real Madrid ao 15.º jogo na Liga dos Campeões.

Os espanhóis acabaram o jogo numa busca desesperada pelo golo da igualdade, o que até poderia ter agravado os números da derrota com os franceses (que perderam em Alvalade na primeira jornada). Mas estava escrito que a formação de Carlo Ancelotti regressaria a Madrid vergada a uma derrota surpreendente.

De igual modo, o Bayern Munique acabou a noite com uma derrota na deslocação a Birmingham, onde um golo de Jhon Durán (79’), numa transição fulminante — efusivamente aplaudida pelo príncipe William — garantiu o triunfo da equipa de Unai Emery em pleno Villa Park e um lugar entre os sete intocáveis da Liga dos Campeões, com seis pontos que o guarda-redes argentino Emiliano Martínez ajudou a garantir.

Terror foi Conceição

Na viagem a Leipzig, a Juventus foi autenticamente posta à prova, tendo enfrentado contratempos que teriam abatido qualquer equipa normal.

Para repetir o triunfo da primeira ronda ante o PSV Eindhoven, a formação de Turim precisou de convocar todos os deuses, acabando por sair da Alemanha com um 2-3 que teve em Francisco Conceição um dos principais obreiros.

Primeiro foi a lesão de Nicolás González, aos 10 minutos, a promover a entrada de Conceição. Embalado pelo golo e exibição no triunfo (0-3) em Génova, para a Série A italiana, o “espalha brasas” português voltou a somar pontos junto dos tiffosi: já com os italianos em desvantagem, após golo de Sesko (30’), Conceição teve suprema influência no golo do empate de Dusan Vlahovic (50’). Mas a expulsão do guarda-redes Michele Di Gregorio (59’) e o penálti convertido por Sesko (65’) — dois lances com intervenção do VAR — mergulharam a Juventus num mar de dúvidas que Conceição ajudou a dissipar com um toque para o bis de Vlahovic (2-2).

O terceiro golo da Juventus (82’), numa altura em que o Leipzig até poderia ter resolvido o jogo, surgiu na sequência de uma acção individual de Conceição, a enfrentar três defesas para bater o guarda-redes e garantir uma vitória que os italianos não esquecerão tão cedo.

Destaque ainda para o triunfo do Liverpool na recepção ao Bolonha (2-0), com golos de Mac Allister (11’) e Salah (75’), a valer um lugar entre os líderes.

Nos dois jogos da tarde, a lógica não jogou a favor dos visitados, com Atalanta e Feyenoord a vencerem nas deslocações a Gelsenkirchen (casa emprestada do Shakhtar Donetsk) e Girona, respectivamente. Os italianos, detentores da Liga Europa, resolveram a questão (0-3) com dois golos na primeira parte e um a abrir o segundo tempo.

Já o conjunto neerlandês (próximo adversário do Benfica), beneficiou de dois autogolos dos espanhóis, que até estiveram em vantagem no encontro.