Benfica perde em Espanha no arranque da Champions de basquetebol

O Benfica iniciou nesta quarta-feira com uma derrota a participação na fase de grupos da Liga dos Campeões de basquetebol. Em casa dos espanhóis do BAXI Manresa, o campeão português cedeu por uma margem expressiva (92-64).

Na Catalunha, o Benfica comprometeu logo no primeiro período (31-17) e já não conseguiu recuperar. Frente a um adversário que fez uma rotação ampla e manteve sempre um nível muito alto de intensidade, as “águias” só equilibraram nos segundo (21-20) e quarto (13-12) períodos, acabando por ceder por 92-64.

Betinho destacou-se nos ressaltos (oito) e Marcus Thornton foi o melhor marcador da equipa portuguesa (13 pontos), que volta a jogar fora de portas na próxima jornada. No caso, os “encarnados” visitam os alemães do Niners Chemitz, no dia 16 de Outubro.