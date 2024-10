Depois de Hollywood, Extrazen estreia Stunt, mais um tema a anunciar o próximo EP

O seu nome é Francisco Andrade, nascido há 25 anos em Santo Tirso, mas no mundo da música, onde começou cedo, por volta dos 15 anos, usa o nome artístico de Extrazen. Cantor, compositor, letrista e produtor, o seu primeiro videoclipe como Extrazen, estreou-se no dia 14 de Fevereiro de 2020, pouco antes de ser declarada a pandemia da covid-19. Chamava-se With you. Mas antes já ouvíramos temas seus, como Miss me (publicado em Dezembro de 2018), Vegas (Fevereiro de 2019) ou Jack n’Rose (Julho de 2019). Em 2021, ainda durante a pandemia, publicou Pinewood St. (Abril) e Cleopatra, este com LEFT. e Yanagui (Maio).

O primeiro EP, I Thik I Think Too Much, lançou-o em Setembro de 2022, com temas como Revolver, Outta sight, 5 minutes ou Party in LA. Agora prepara um novo EP, do qual já publicou em Julho, em single e videoclipe, a canção Hollywood (com a colaboração de Herlander e Odete) e esta quarta-feira estreia um novo tema, Stunt, escrito e produzido por ele, com videoclipe realizado por João Morgado e produzido pela One House Only.