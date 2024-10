Quinta na TV: Boulevard, saúde ao serviço alheio e o “traquina” Sean Penn

Os Delfins, um fora-da-lei e Os Que Ficaram são outros protagonistas do dia.

CINEMA

Gorilas na Bruma

AMC, 18h12

Nomeado para cinco Óscares em 1989, o filme de Michael Apted conta a história real de Dian Fossey (Sigourney Weaver num dos melhores papéis da sua carreira, pelo qual ganhou um Globo de Ouro), a primatologista que passou 20 anos a estudar os gorilas das montanhas da África Central, uma espécie ameaçada de extinção. Foi assassinada no Ruanda, em 1985, devido aos seus esforços para pôr fim à mutilação e comercialização destes animais.

Boulevard

AXN White, 23h13

Filme dramático com realização de Dito Montiel, argumento de Douglas Soesbe e papel principal entregue a Robin Williams. Já na casa dos 60 anos, Nolan Mack é um homem melancólico que se foi conformando à insipidez da sua vida: 30 anos a trabalhar no mesmo banco, uma relação acomodada com a mulher…. Tudo muda drasticamente quando, a caminho de casa, dá boleia a um jovem prostituto a quem acaba por pagar pela companhia.

SÉRIES

Billy the Kid

TVCine Emotion, 22h10

Entra na segunda época o western de Michael Hirst (também criador de Vikings e Os Tudors) em torno do lendário fora-da-lei que assolou o Velho Oeste em finais do século XIX, aqui interpretado por Tom Blyth. Daniel Webber, Eileen O’Higgins, Sean Owen Roberts, Dakota Daulby, Ryan Kennedy e Ian Tracey juntam-se ao elenco.

Os Que Ficaram

RTP2, 2h11

É em ucraniano que se contam estas histórias do início da invasão russa, em Fevereiro de 2022, quando milhões de pessoas deixaram o país mas muitas outras optaram por ficar. É nestas últimas que se foca a série criada por Anastasiia Lodkina. Cada um dos seis capítulos tem o seu realizador (ucraniano) e o seu relato de um caso diferente, ambientado numa Kiev sob ataque.

No conjunto, ilustram momentos de decisões difíceis – ou impossíveis – e motivações que vão da necessidade de cuidar de familiares até ao desejo de defender o país, passando pela urgência de reportar ao mundo o que se passa ou o sentido de missão de quem cuida dos animais do zoo. Regressa hoje aos serões da RTP2, de segunda a sexta.

The Legend of Vox Machina

Prime Video, streaming

Entra na terceira temporada a série animada radicada no universo fantástico de Dungeons & Dragons, em que um grupo de heróis improváveis envereda numa jornada cheia de desafios, para salvar o reino de Exandria da ameaça de forças malignas.

DOCUMENTÁRIO

Sean Penn: O Filho Traquina da América

RTP2, 23h05

Actor duplamente oscarizado, por Milk e Mystic River, e premiado com o Urso de Prata em Berlim por A Última Caminhada, entre outras distinções, Sean Penn é também realizador com créditos como O Lado Selvagem ou Flag Day - Dias Perdidos. E acompanha-o a fama, dentro e fora de Hollywood, de uma certa rebeldia, de quem domina as regras para depois as quebrar.

É também um activista empenhado em causas que podem ir da ajuda a vítimas de catástrofes naturais até ao apoio que não se cansa de manifestar a Zelensky, passando pela crítica à política externa dos EUA (como aconteceu aquando da invasão do Iraque). Este documentário de France Swimberge traça-lhe o retrato.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

A reportagem desta noite investiga a forma como o chamado “turismo de saúde organizado” promove, entre cidadãos de países onde a assistência médica é dispendiosa, a utilização dos hospitais portugueses como via de acesso gratuita a transplantes, medicação cara e outros cuidados. Um autêntico Serviço Internacional de Saúde, para conhecer nesta peça da jornalista Paula Rebelo, com imagem de Mário Raposo e Soraia Maia, e edição de Marcelo Sá Carvalho.

MÚSICA

Delfins - 40 Anos

RTP1, 23h34

A 6 de Setembro deste ano, a Meo Arena (Lisboa) fez eco de Bandeira, 1 lugar ao sol, A queda de um anjo, Aquele Inverno, Nasce selvagem, Sou como um rio, Baía de Cascais e muitos outros clássicos com que os Delfins contribuíram para a história do pop-rock nacional. Esse concerto, concebido para celebrar o 40.º aniversário do nascimento da banda, é transmitido hoje pela RTP1.