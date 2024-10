A incrível história dos falsos Zombies, “a vigarice mais estranha do rock”

Quando a banda de rock psicadélico britânica Zombies acabou, dois grupos fizeram-se passar por eles. O podcast The True Story of the Fake Zombies conta a história.

O ano era 1969. Os Zombies, a banda de rock psicadélico britânico, tinham deixado de existir. Um ano antes, lançaram Odessey and Oracle, álbum hoje visto como um clássico intemporal (no número 243 na lista de 500 melhores discos de sempre que a revista Rolling Stone fez em 2020), mas que foi originalmente um falhanço de vendas. O disco e a banda eram tão pouco importantes para a editora CBS que a primeira palavra do nome ficou mal escrita na capa e ninguém reparou ou quis saber. Os cinco membros da banda foram à sua vida – outros projectos musicais ou empregos mais convencionais. Só que, sem saberem, Time of the season, uma das canções do álbum, tornou-se um êxito do outro lado do Atlântico.