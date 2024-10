Margarida Gil e a serva de Drácula: Mãos no Fogo

Fetichista, antiquado, barroco, uma história de fantasmas e vampiros “à antiga portuguesa” à volta do poder de sedução do cinema. Um corpo estranho fora do tempo, ora irritante, ora tocante.

A presença de Mãos no Fogo na edição 2024 do Festival de Cinema de Berlim levantou-nos uma curiosa reflexão sobre as escolhas de cinema português habitualmente feitas pelo certame, que em edições anteriores escolhera obras de Rita Azevedo Gomes, Teresa Villaverde ou João Canijo. Nessas opções sentia-se uma preferência por uma certa tendência "clássica" do cinema português de autor, tal como cristalizado pela era Manoel de Oliveira/João César Monteiro — ou seja, o momento de revelação internacional devido aos esforços do produtor Paulo Branco. O nono filme de Margarida Gil inscreve-se cabalmente nessa lógica, tanto mais que tudo nele nos remete para esses tempos "gloriosos" em que os festivais internacionais descobriam, espantados, a cinematografia "artesanal" que por cá se fazia.