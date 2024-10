Já temos o mapa do cérebro da mosca-da-fruta, uma janela para o nosso próprio cérebro

Aquela que até há uns anos parecia uma missão impossível está, por fim, ultrapassada. Pela primeira vez, temos o mapa completo do cérebro da mosca-da-fruta, com os neurónios e as suas conexões identificadas. Embora possa soar estranho – afinal, este cérebro tem menos de um milímetro –, estes neurónios e as suas ligações têm muitos paralelos com o cérebro humano e, por isso, são fundamentais para os estudos dos cientistas, nomeadamente nas ciências biomédicas. Também por isso há quem considere este mapa uma janela para o nosso próprio cérebro. E isso já diz muito sobre a importância deste mapa.

