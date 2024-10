“Falta em Portugal a cultura do autocuidado”: aplicação vai ajudar idosos

Para promover a cultura do autocuidado e ajudar a esbater diferenças regionais, vai nascer uma aplicação chamada Farol directamente ligada às questões de saúde e prevenção da doença, com o potencial de “garantir o acesso a todos” num país com recursos escassos nesta matéria. Nuno Marques, coordenador do Plano de Acção de Envelhecimento Activo e Saudável, que está no terreno há oito meses, diz que, se não houver percalços, a nova ferramenta deverá estar em funcionamento “no primeiro semestre do próximo ano” e permitirá, por si só, dar resposta a 17 das 135 actividades previstas neste plano. Nesta terça-feira comemora-se o Dia Nacional do Idoso e o Dia Internacional da Terceira Idade.

