Concurso para técnicos de emergência do INEM foi o segundo com mais candidaturas

O concurso para a contratação de técnicos de emergência pré-hospitalar (TEPH) do INEM recebeu 827 candidaturas. “Este é o segundo concurso com mais candidaturas” desde que a carreira foi criada em 2016, diz ao PÚBLICO Ricardo Rocha, presidente do júri do concurso e coordenador nacional dos TEHP. A expectativa é que as 200 vagas abertas possam ser preenchidas, mas não é garantido que todos venham a permanecer no INEM. “É preciso rever a carreira” para que seja atractiva, diz o responsável.

