Portugal lança nova plataforma para cidadania: veja como pedir e acompanhar processo

O governo português, por meio do Instituto de Registros e Notariado (IRN), lançou nesta terça-feira (01/10) uma nova versão da Plataforma da Nacionalidade. Com o novo sistema, Portugal promete agilizar os processos de obtenção da cidadania por estrangeiros, desde a entrada do pedido e dos respectivos documentos até a análise e a decisão final. "Tudo de forma eletrônica, transparente e segura. Isso, dentro de um princípio denominado Digital-first. A previsão é de que essa novidade torne o sistema 50% mais eficiente", informa o comunicado do IRN.

A nova plataforma pretende diminuir os entraves burocráticos que tornavam o processo lento, devido à conferência manual de documentos. O novo sistema está disponível na conservatória dos Registros Centrais em Lisboa e no Arquivo Central do Porto e, a partir de 4 de novembro, nos balcões de nacionalidade que funcionam nos serviços de registro civil.

De agora em diante, ao se dirigir aos balcões de atendimento, quem requerer a cidadania portuguesa terá os documentos digitalizados logo na entrada do pedido, com os dados de identificação inseridos automaticamente no sistema e com a classificação do tipo de pedido.

Segundo o comunicado do IRN, essa automatização aumentará a capacidade de atendimento, diminuindo a burocracia e o risco de fraudes. Todo o processo poderá ser acompanhado pelo requerente de maneira online, como já era feito, mas, agora, com menos etapas, que caem de sete para quatro fases.

Filas são constantes na Conservatória Central de Lisboa. Informatização facilitará pedidos de cidadania

Para o advogado Fernando Santiago, as mudanças feitas pelo IRN são muito bem-vindas: "Há uma notória carência de funcionários para tratar dos muitos pedidos de cidadania. Aliado a isso, há uma cultura de burocratização na administração, que, felizmente, está pouco a pouco sendo rompida. É um avanço", frisa.

Volume de pedidos

Em 2022, o IRN recebeu 230 mil pedidos de nacionalidade portuguesa. A lei nacional possibilita ao cidadão estrangeiro a obtenção de cidadania portuguesa por diversas situações: número de anos de residência legal em Portugal, nacionalidade de familiares, local onde nasceu, casamento ou relação existente com a comunidade lusitana, entre outras.

No ano passado, o IRN já havia disponibilizado um canal online exclusivo para advogados e solicitadores, inscritos na respectiva ordem profissional de Portugal, entrarem com pedidos de nacionalidade. Desde que entrou em funcionamento, mais de 53 mil solicitações foram feitas por esse sistema. Segundo o Ministério da Justiça de Portugal, entre 2010 e 2021, pelo menos 400 mil brasileiros receberam a cidadania portuguesa.

Como obter cidadania

As regras internacionais permitem que uma mesma pessoa pode ter acesso a diferentes nacionalidades, desde que preencha os requisitos legais. Portanto, os brasileiros que desejam ter cidadania portuguesa devem ficar atentos. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) apontam que cerca de 25 milhões de brasileiros cumprem requisitos para ter nacionalidade lusa.

É preciso, porém, conferir todos os critérios para não haver frustrações no meio do caminho. Os brasileiros podem solicitar a cidadania portuguesa por descendência (filhos, netos e bisnetos); por casamento ou união estável; por naturalização (tempo de residência em Portugal de no mínimo cinco anos, ser judeu sefardita, fazer investimentos no país e serviço militar).

Há vários benefícios em ter a cidadania portuguesa, como, por exemplo, a livre circulação pela União Europeia. Com a nacionalidade lusitana, um brasileiro pode viver, trabalhar e estudar em qualquer um dos 27 países do bloco europeu, sem a necessidade de vistos ou autorizações adicionais. Isso abre um leque de oportunidades em termos de emprego e educação.

A cidadania também permite acesso a serviços públicos tanto em Portugal quanto em outros países da União Europeia. Isso inclui acesso ao sistema de saúde, à educação e à Segurança Social, muitas vezes com qualidade superior e a custos reduzidos.

Política e trabalho

Os cidadãos portugueses têm acesso a universidades e outras instituições de ensino superior em Portugal e na Europa com condições preferenciais, muitas vezes pagando taxas de matrícula reduzidas em comparação com estudantes internacionais. Além disso, há mais oportunidades de bolsas de estudo e programas de intercâmbio.

Há, ainda, mais facilidade para viagens. Aqueles que têm cidadania portuguesa podem circular por 186 países e territórios sem a necessidade de visto ou com visto na chegada, segundo o Índice de Restrição de Vistos Henley & Partners, de 2022. Já os portadores de passaporte brasileiro podem viajar para cerca de 170 países e territórios sem visto ou com visto na chegada.

Os direitos inerentes à nacionalidade se estendem à política, pois os cidadãos podem participar ativamente de eleições, votando em eleições locais, regionais, nacionais e europeias. Além disso, têm autorização para se candidatar a cargos políticos e públicos;

A cidadania portuguesa permite, ainda, acesso a oportunidades de emprego em Portugal e em toda a União Europeia. Muitas vezes, isso inclui condições de trabalho mais favoráveis e proteções trabalhistas mais robustas do que as oferecidas em outras partes do mundo.

Deve-se ressaltar, também, segundo especialistas, a qualidade de vida em Portugal, que inclui segurança, clima ameno, sistema de saúde eficiente e uma rica vida cultural. Mais: a nacionalidade portuguesa torna mais fácil a abertura de negócios e os investimentos em Portugal e na Europa. Existem incentivos fiscais e programas específicos para empreendedores e investidores, que torna o ambiente de negócios mais favorável.