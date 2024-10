OE2025: Montenegro promete entregar “proposta irrecusável” ao PS

O primeiro-ministro prometeu nesta terça-feira entregar ao líder do PS uma "proposta irrecusável" para um acordo sobre a viabilização do Orçamento do Estado (OE2025), pediu "honestidade" e desafiou: "A partir dela, cada um assume as suas responsabilidades." Luís Montenegro falava na qualidade de líder do PSD, no encerramento das jornadas conjuntas com o CDS dedicadas ao OE, no Parlamento, onde defendeu que os socialistas estão a querer consumir 80% da margem orçamental do Governo.

