Castro Almeida dramatiza OE2025: “Eles querem mesmo é deitar o Governo abaixo”

Numa altura em que se aproxima a data da entrega da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2025, alguns ministros assumem a tarefa de dramatizar o discurso.

Nesta terça-feira de manhã ela coube a Manuel Castro Almeida (Coesão Territorial), e Pedro Duarte (Assuntos Parlamentares): enquanto o primeiro avisou que eleições antecipadas farão perigar a execução do PRR, acusou o PS de querer "deitar o Governo abaixo" e defendeu que o executivo deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para negociar e evitar uma crise política, o segundo argumentou que os socialistas estão a recusar baixar impostos e responsabilizou-os por estarem a colocar o Chega na governação do país, quando foi contra isso que tanto lutaram na campanha eleitoral.

Intervindo nas jornadas parlamentares conjuntas de PSD e CDS subordinadas ao tema, do PSD e CDS dedicadas ao tema "Um orçamento do Estado para resolver os problemas das pessoas", Castro Almeida falou extensivamente sobre o PRR, avisou várias vezes que "não há folga nem margem de erro nenhuma para o executar" e que os prazos não podem derrapar - tudo terá que estar pronto e pago até Dezembro de 2026. O actual Governo "pegou no PT2030" com uma taxa de execução de 0,5% em Abril deste ano e no PRR com uma taxa de 20%. O objectivo é fechar este ano com 40% do PRR executado e chegar aos 100% em 2026.

"Se alguém introduzir eleições antecipadas neste percurso, o PRR, não será executado. Eu garanto que não será possível executar. Digo e desafio qualquer especialista do PS para me contrariar. Eu tenho certeza que não é possível executar o PRR neste cenário", garantiu Castro Almeida perante os deputados do PSD e do CDS. Que insistiu: "Querem mergulhar o país numa crise política, então têm que assumir a responsabilidade de criar essa crise."

O ministro disse que os socialistas criaram em 2011 a imagem de que os executivos do PSD atacam os funcionários públicos e que, agora, este Governo chega e "faz acordos com professores, enfermeiros, funcionários judiciais, forças de segurança e até quer baixar impostos - vejam o atrevimento!", ironizou - e "manter as contas certas". "Esta não é a imagem que eles criaram de nós e por isso tentam deitar abaixo" o executivo, "Tentam encostar-nos à direita, e não podem ver um partido como nós a tratar bem os reformados, a liderar o investimento público e a ter contas certas... O que eles querem mesmo é deitar o Governo abaixo."

"Qual é o pretexto? É porque nós queremos baixar os impostos - o IRS para jovens e o IRC para empresa - isso é um crime para nós", acrescentou Castro Almeida. Que defendeu de seguida ser "preciso negociar".

PNEC revisto com novas metas

O Governo vai aprovar em Conselho de Ministros, na próxima sexta-feira, uma nova versão do PNEC- Plano Nacional de Energia e Clima 2030, assim como a criação de uma nova entidade para gerir e executar o PRR - Plano de Recuperação e Resiliência e o Fundo Ambiental, anunciou a ministra do Ambiente nas jornadas parlamentares

Maria da Graça Carvalho afirmou que, no plano, revê algumas das metas definidas anteriormente pelo executivo de António Costa, com o ministro Duarte Cordeiro. Por exemplo, é duplicada para 2 gigawatt a capacidade de armazenamento em baterias, mas reduzida a de armazenamento de hidrogénio de 5 GW para 3 GW.

Em termos de investimento, o PRR tem uma dotação de 5400 milhões de euros para esta área, a que se somam 17.600 milhões de investimento público. Mas há também muito interesse privado, salientou a ministra, que contabiliza, por exemplo, a existência de projectos de pedidos de ligação à rede que representam investimentos de 18.000 milhões para hidrogénio e 20.900 milhões para energias renováveis. "Alguns projectos, se calhar, não se vão realizar", admite a ministra

O ministro da Educação anunciou que será reavaliado e alterado o sistema de acção social que é hoje "uma manta de retalhos" do qual não se sabe o impacto nos resultados e na redução efectiva de desigualdades. Fernando Alexandre afirmou que será criado o Conselho Nacional de Inovação Pedagógica para o Ensino Superior e prometeu, a curto prazo, um novo regime para a investigação científica.

A ministra da Administração Interna defendeu a necessidade de manter o investimento nas forças de segurança (agora em equipamentos e infra-estruturas) e de reformar o sistema de acolhimento dos imigrantes depois da extinção do SEF. Margarida Blasco revelou também que hoje se reúnem no ministério diversas entidades para criar uma nova estratégia de segurança rodoviária denominada Visão Zero 2030.