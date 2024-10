Estudar primeiro e pagar depois? As candidaturas às bolsas FJN estão abertas

As candidaturas às bolsas ISA (Income Shared Agreement) da Fundação José Neves (FJN) já abriram. Com este modelo de financiamento, se fores aluno de uma das 15 instituições de ensino públicas de todo o país que estão abrangidas nesta iniciativa, vais poder continuar a estudar — pagas o valor das propinas quando estiveres a trabalhar.

Com este modelo, ficas com as propinas pagas durante o curso. Depois, uma percentagem dos teus rendimentos provenientes do primeiro emprego será devolvida, com condições, para garantir que o consegues fazer de forma sustentada.

A FJN está a receber candidaturas até 31 de Dezembro através do site.

Só precisas de ser maior de idade, com residência fiscal e cartão de cidadão portugueses e estar inscrito num dos mais de 400 cursos elegíveis. Há mestrados, pós-graduações e CTeSP (Cursos Técnicos Superiores Profissionais) na lista.

Lançado há quatro anos, o programa de bolsas ISA da FJN já apoiou mais de 470 estudantes, o que representa um investimento superior a três milhões de euros.

