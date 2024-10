Wright fez o retrato terno dos travellers e ciganos “incompreendidos” do Reino Unido

Quando o britânico Sam Wright descobriu, há poucos anos, que a bisavó era um membro da comunidade traveller – comunidade nómada indígena da Irlanda –, sentiu imediatamente vontade de saber mais sobre ela. Conseguiu apurar, junto de um tio, que a sua antepassada foi nómada até se ter casado com um agricultor inglês, altura em que se terá afastado da sua comunidade e “enterrado” para sempre a história da sua origem. Pouco mais se sabe ou diz sobre o tema, no seu seio familiar; o forte preconceito que sempre existiu em torno desta comunidade nómada pode explicar a névoa ou tabu em torno da bisavó.

Ainda existe, nas palavras de Wright, um “preconceito aberto” da parte da sociedade maioritária britânica em relação às comunidades traveller e cigana. “A má representação [destes grupos étnicos] nos órgãos de comunicação social é danosa”, acrescenta.

Face a este cenário, o britânico encontrou um motivo para mergulhar nas vivências destas comunidades e, através da recolha fotográfica e videográfica, “contar a história real” destas pessoas. Assim nasceu o projecto Pillar to Post, que será lançado em fotolivro pela Gost Books em Novembro, com posfácio do jornalista britânico e traveller Damian LeBas, autor do documentário da BBC A Very British History: Romany Gypsies. “Procurei contrabalançar com um retrato honesto que pudesse desafiar os preconceitos, que mostrasse a sua paixão e resiliência.”

Assim, Sam Wright dedicou dois anos ao contacto regular com travellers e ciganos em oito feiras do Reino Unido e da Irlanda. A primeira que visitou foi a Feira de Cavalos de Appleby, que decorre desde 1775 e reúne, anualmente, em Junho, membros das duas comunidades, em Cumbria, condado do noroeste inglês, próximo da fronteira com a Escócia. Antes da primeira visita, muitos alertaram o fotógrafo para o risco de ser roubado ou agredido no local, o que só reforçou a ideia relativamente ao preconceito de que são alvo os membros das comunidades.

Wright foi recebido calorosamente. A experiência junto das pessoas, das famílias, foi extremamente positiva e memorável. “Fui atraído pelas personalidades incríveis, pelos valores de família profundos e pela ligação tão forte com a tradição”, escreve. Desenvolveu uma relação próxima com inúmeras pessoas, que entrevistou e cujas histórias gravou em filme e fotografia. Seguiram-se as visitas às feiras em Yorkshire, Norfolk, em Inglaterra, e Galway e Cork, na Irlanda, entre outras.

No posfácio do livro, Damian LeBas aponta para a singularidade do ponto de vista do autor dos retratos. “Wright espera sempre pela mirada de quem retrata: ele não se precipita e ‘rouba’ a fotografia”, escreve LeBas. “Nada é simplificado. O grande anel de ouro em foco está no contexto do abraço que é dado por quem o usa; vemos que a criança que conta uma enorme quantidade de dinheiro o faz na companhia e supervisão da família.”

O contexto importa, para LeBas, e é esse, na sua opinião, que tem faltado aos muitos retratos que se fazem de pessoas das comunidades traveller e cigana. Há quem prefira, exemplifica, fotografar “o único saco de lixo que fica para trás num acampamento deixado por uma família descuidada, quando as restantes 49 famílias que lá estavam deixaram o espaço limpo”; ou salientar a etnia dos “dois rapazes que foram apanhados numa rixa depois de as dezenas de amigos [da mesma etnia] terem ido embora [para evitar desacatos]”. “A câmara pode mentir”, alerta.

“E sim”, continua. “Muitas destas fotografias foram tiradas em feiras de cavalos, e há carroças e atrelados e selas e cabelo acabado de cortar e cavalariças e ouro. Pode chamar-se a estas coisas símbolos estereotipados, ou pode chamar-se-lhes características típicas da vida moderna dos ciganos”, discorre. Actualmente, muitos