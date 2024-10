Vídeo: Irão lança novo ataque com mísseis contra Israel

Acompanhe ao minuto.

Múltiplas explosões foram avistadas nos céus de Telavive cerca das 19h40 locais, 17h40 em Portugal continental, no que as Forças Armadas israelitas descrevem como um ataque de mísseis balísticos disparados a partir do Irão. Uma segunda vaga de mísseis chegou a Israel cerca das 19h50 locais. As autoridades israelitas indicam que o ataque terá envolvido cerca de 100 mísseis. Há relatos de que vários dos projécteis não foram interceptados pela defesa anti-míssil e que terão atingido o solo.

As autoridade israelitas declararam que o ataque iraniano desta terça-feira ainda não terminou, que é esperada uma nova vaga de mísseis, e que a população deve permanecer abrigada em bunkers.