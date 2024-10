Novo ataque israelita a uma escola em Gaza faz pelo menos sete mortos

Na segunda-feira, Israel já tinha bombardeado a Escola Abu Jafar al Mansur, em Beit Lahia, causando pelo menos dois mortos, e no domingo atacou outra escola na mesma cidade, matando quatro pessoas.

Pelo menos sete pessoas morreram num novo ataque israelita contra uma escola que acolhe palestinianos deslocados na cidade de Gaza, no Norte da Faixa, confirmou o porta-voz da Defesa Civil de Gaza, Mahmud Basal.

O centro, identificado como Escola Shejaiya, está localizado no Bairro de Tufah e é gerido pela Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos (UNRWA).

O Exército israelita confirmou o ataque horas depois, dizendo que foi dirigido contra um “centro de comando” do Hamas, utilizado por militantes palestinianos para planear e executar ataques contra as tropas. Israel indicou que as forças tomaram precauções para evitar danos aos civis e acusou o grupo islâmico de “abusar” daqueles edifícios [escolas].

Na segunda-feira, Israel já tinha bombardeado a Escola Abu Jafar al Mansur, em Beit Lahia (Norte), causando pelo menos dois mortos, e no domingo atacou outra escola na mesma cidade, matando quatro pessoas. Há cinco dias, 15 palestinianos perderam a vida, incluindo mulheres e crianças, num outro ataque aéreo contra uma escola, desta vez no Campo de Refugiados de Jabalia, também no Norte da Faixa.

Desde o início da guerra, que já fez mais de 41.600 mortos no devastado enclave palestiniano, Israel atacou pelo menos 183 centros que acolhem pessoas deslocadas, incluindo 163 escolas. Mais de mil pessoas morreram nestes ataques, segundo dados do governo de Gaza, controlado pelo Hamas.