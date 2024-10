A longa história de incursões e invasões de Israel no Líbano

Desde a criação do Estado de Israel que o país se tem envolvido em várias invasões dentro do Líbano, sendo que a última se iniciou nesta terça-feira.

Israel, que há um ano se encontra numa guerra fronteiriça com o Hezbollah do Líbano, apoiado pelo Irão, paralelamente ao conflito de Gaza, tem uma longa história de incursões e invasões militares no Líbano.

Depois de ter assassinado o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em ataques aéreos em Beirute na semana passada, Israel indicou que está a preparar uma invasão total do Líbano para estabilizar a região fronteiriça para os seus cidadãos que fugiram dos combates.

Eis, então, um resumo das incursões e invasões de Israel no Líbano:

1948

O Líbano luta ao lado de outros países árabes contra o recente Estado de Israel. Cerca de cem mil palestinianos que fugiram ou foram expulsos das suas casas no território da Palestina, sob domínio britânico, durante a guerra, chegam ao Líbano como refugiados. O Líbano e Israel chegam a acordo sobre um armistício em 1949.

1968

Comandos israelitas destroem uma dúzia de aviões de passageiros no aeroporto de Beirute, em resposta a um ataque a um avião israelita levado a cabo por guerrilheiros palestinianos.

A Organização para a Libertação da Palestina (OLP) muda-se para o Líbano dois anos mais tarde, após a sua expulsão da Jordânia, o que dá origem a mais confrontos transfronteiriços.

1973

Forças especiais israelitas disfarçadas matam a tiro três líderes da guerrilha palestiniana em Beirute, em retaliação pela morte de atletas israelitas nos Jogos Olímpicos de Munique de 1972.

As incursões da guerrilha palestiniana em Israel e as represálias militares israelitas contra alvos no Líbano intensificam-se durante a década de 1970, levando muitos libaneses a fugir do Sul do país e agravando as tensões sectárias no Líbano, onde começa a guerra civil.

1978

Israel invade o Sul do Líbano e estabelece uma estreita zona de ocupação numa operação contra guerrilheiros palestinianos após um ataque de militantes perto de Telavive. Israel apoia uma milícia cristã local chamada Exército do Sul do Líbano (ESL).

1982

Israel invade o Líbano e chega até Beirute, numa ofensiva que se seguiu a um tiroteio na fronteira.

Milhares de combatentes palestinianos são retirados por via marítima após um cerco sangrento de dez semanas à capital libanesa, que envolveu um pesado bombardeamento israelita na parte ocidental de Beirute.

Centenas de civis dos campos de refugiados palestinianos de Sabra e Shatila são massacrados por grupos cristãos autorizados a entrar pelas tropas israelitas, depois de o recém-eleito Presidente católico maronita do Líbano ter sido morto por um carro armadilhado.

Os Guardas Revolucionários do Irão criam o grupo armado muçulmano xiita Hezbollah no Líbano para combater a invasão israelita.

1985

Israel retira-se do centro do Líbano em 1983, mas mantém forças no Sul. Estabelece uma zona de ocupação formal no Sul do Líbano, a cerca de 15km para lá da fronteira, controlando a área com o seu aliado ELS. O Hezbollah trava uma guerra de guerrilha contra as forças israelitas.

1993

Israel lança em Julho a Operação Responsabilização, um ataque de uma semana das suas forças contra o Líbano. Segundo Israel, o objectivo é atingir directamente o Hezbollah, dificultar a utilização pelo grupo do Sul do Líbano como base para atacar Israel e pressionar o Governo libanês a intervir contra o grupo.

1996

Com o Hezbollah a atacar regularmente as forças israelitas no Sul do país e a disparar rockets contra o Norte de Israel, Israel organiza uma ofensiva de 17 dias, a Operação Vinhas da Ira, que mata mais de 200 pessoas no Líbano, incluindo 102 que morrem quando Israel ataca uma base da ONU perto da aldeia de Qana, no Sul do Líbano.

2000

Israel retira-se do Sul do Líbano, após ataques contínuos do Hezbollah contra posições militares israelitas no território libanês ocupado, pondo fim a 22 anos de ocupação.

2006

Em Julho, o Hezbollah atravessa a fronteira com Israel, rapta dois soldados israelitas e mata outros oito, dando início a uma guerra de cinco semanas que envolveu fortes ataques israelitas contra os bastiões do Hezbollah e as infra-estruturas nacionais.

Enquanto as forças terrestres israelitas se deslocam para o Sul do Líbano, a maior parte do conflito é conduzida por ataques aéreos israelitas e disparos de rockets do Hezbollah. O conflito termina sem que Israel tenha atingido os seus objectivos militares e com o Hezbollah a declarar uma “vitória divina”.

Morreram, pelo menos, 1200 pessoas no Líbano, na sua maioria civis, e 158 israelitas, na sua maioria soldados.

2024

A 1 de Outubro, as forças armadas israelitas afirmaram ter iniciado “ataques terrestres limitados, localizados e direccionados com base em informações precisas” contra as forças do Hezbollah nas aldeias do Sul do Líbano próximas da fronteira que representam “uma ameaça imediata para as comunidades israelitas no Norte de Israel”.

A força aérea e a artilharia estão a apoiar as forças terrestres com “ataques precisos”.