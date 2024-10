No debate dos “vices”, Vance e Walz vão defender duas Américas distintas

De um lado, o republicano J.D. Vance, um “pós-liberal de direita” que quer “derrubar o sistema”; do outro, o democrata Tim Walz, um governador conhecido por promover políticas sociais no seu estado.

Numa campanha eleitoral para a Casa Branca sem precedentes na história moderna, marcada por uma troca de nomes no topo da candidatura do Partido Democrata e uma tentativa de assassínio do candidato do Partido Republicano, não se espera que o debate da noite desta terça-feira entre os dois principais candidatos a vice-presidente dos Estados Unidos — o republicano J.D. Vance e o democrata Tim Walz — fique na memória do eleitorado nas próximas cinco semanas, até ao dia da eleição.