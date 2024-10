Lojas Andante abertas até às 23h00 após “sobrecarga do sistema” na AMP

Horário prolongado nas lojas da Trindade, Casa da Música, Hospital de São João e Campanhã. Os Transportes Intermodais do Porto (TIP) referem que “não se registou um ciberataque no sistema Andante”.

As lojas Andante vão estar hoje abertas até às 23h00 após uma "sobrecarga do sistema" que causou constrangimentos no carregamento dos passes, disse à Lusa fonte oficial dos Transportes Intermodais do Porto (TIP).

Questionada pela agência Lusa, fonte oficial da entidade que gere o sistema de bilhética Andante, título de transporte público da Área Metropolitana do Porto (AMP), informou que hoje ocorreram "alguns constrangimentos em canais de venda Andante, designadamente, Payshop, SIBS e Topup da App Anda".

"Para mitigar o problema, iremos prolongar o horário de funcionamento das lojas Andante da Trindade, Casa da Música, Hospital de São João e Campanhã, até às 23h00", referiu a mesma fonte.

Os TIP referem que "não se registou um ciberataque no sistema Andante" e os constrangimentos "tiveram origem numa sobrecarga do sistema que suporta a venda remota em alguns canais de vendas, motivado pela elevada simultaneidade de pedidos".

Segundo os TIP, pelas 13h00 "parte destes canais está já em funcionamento normal". "As Lojas Andante, bilheteiras CP com venda Andante, pontos Andante dos municípios e Máquinas de Venda Automática das estações do Metro do Porto e CP estiveram sempre em actividade plena sem registo de qualquer ocorrência", referiu a fonte oficial dos TIP à Lusa.

A Lusa constatou que, em várias estações do Metro do Porto, como Trindade, Marquês ou D. João II, formaram-se extensas filas junto das máquinas de venda automática, em função dos constrangimentos nos outros canais de carregamento.

Desde Abril é possível carregar os passes e bilhetes ocasionais na função Top Up da aplicação Anda, disponível em smartphones com sistema operativo Android e iOS.

Também é possível carregar passes no multibanco, nas máquinas da CP e em agentes Payshop, em alternativa às máquinas de venda automática do metro.